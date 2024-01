Il mercato del Palermo: tentazione Defrel del Sassuolo, Nedelcearu piace all’Ascoli

Tentazione Gregoire Defrel (nella foto impegnato contro la Lazio) del Sassuolo. Al Palermo piace l’attaccante, che sta trovando poco spazio in serie A con Dionisi, allenatore dei neroverdi. In questa stagione solo due presenze da titolare e ben 7 da subentrato.

Il giocatore francese, di 32 anni, avrebbe già dato l’ok per scendere di categoria. Oltre ai siciliani, che hanno già chiesto informazioni, c’è anche la Cremonese che tra l’altro avrebbe messo gli occhi su Giuseppe Caso, altro obiettivo dei rosanero. Defrel ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, il che rende l’occasione ancora più ghiotta per il club di viale del Fante, che non ha la priorità di rinforzare l’attacco anche se deve allo stesso tempo giocare d’anticipo di fronte alle eventuali partenze di Nicola Valente ed Edoardo Soleri.

L’esterno offensivo ex Carrarese, è in uscita dal Palermo e l’Avellino è sulle sue tracce, così come Triestina e Catania, mentre in serie B il Sudtirol è il club che lo tiene maggiormente d’occhio. La priorità della squadra di Corini resta sempre quella di trovare un terzino destro. In tal senso i nomi nuovi sono quelli di Di Pardo, classe 1999 del Cagliari, e il 2002 Tommaso Barbieri della Juventus ma in prestito al Pisa in serie B.

Sempre dai toscani, che chiedono Soleri al Palermo, piace Vignato che è cresciuto nelle giovanili del Chievo. Ancora viva la pista Demba Seck del Torino, profilo già cercato la scorsa estate dalle parti di viale del Fante e per il quale potrebbe presto nascere una trattativa. Occhio anche alle sorprese che possono arrivare dalle altre squadre della galassia, i famosi “prestiti” in famiglia (vedi i vari Gomes e Orihuela). In uscita, oltre ai nomi di Soleri, Valente, Mateju e Marconi, c’è anche quello di Nedelcearu. In questi giorni è arrivata una richiesta dall’Ascoli in serie B, anche se il Palermo (per ora) non ha intenzione di cedere il centrale rumeno, sempre autore di buone prestazioni quando è stato chiamato in causa. L’alternativa, qualora dovesse cambiare lo scenario, si chiama Cistana del Brescia.