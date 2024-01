Palermo, vicino Ranocchia della Juventus: c’è l’accordo

Il Palermo è vicino a Filippo Ranocchia della Juventus. C’è già l’accordo con il club bianconero, con cui i rapporti sono ottimi; manca quello con il giocatore, ma si potrebbe trovare nelle prossime ore. Il centrocampista dovrebbe arrivare a titolo definitivo. In questa stagione ha giocato in prestito all’Empoli, in serie A, e ha collezionato 8 presenze di cui 5 da titolare e 3 da subentrato. Nello scorso campionato, sempre nella massima serie, è sceso in campo 14 volte con il Monza segnando anche un gol contro il Milan a San Siro.

Il centrocampista di 22 anni dovrebbe tornare quindi in serie B dopo l’ultima esperienza al Vicenza nella stagione 2021-2022, in cui ha collezionato 30 presenze impreziosite da un gol e 3 assist. Potrebbe essere questo il primo colpo della sessione invernale di calciomercato, in un ruolo che era per la verità già abbastanza coperto con ben 6 giocatori a disposizione: Segre, Stulac, Gomes, Coulibaly, Henderson e Vasic. Chissà che a questo punto, uno di loro potrebbe essere in uscita. Nel frattempo, il direttore sportivo Rinaudo continua a guardarsi intorno. L’obiettivo è sempre migliorare l’attacco con l’acquisto di un esterno offensivo. I nomi sono sempre quelli di Pierotti, Caso e Zerbin.

Non ci sono, per ora, passi in avanti. Continua la trattativa per il giocatore del Colon, la cui richiesta del club argentino è però di 3 milioni. I rosanero non demordono ma non sarà un’operazione facile. I siciliani monitorano sempre lo scenario dell’esterno del Napoli, che si guarda intorno e vorrebbero però restare in serie A (dove c’è qualche richiesta di prestito). Caso è in uscita dal Frosinone, il Palermo ci sta provando soprattutto col giocatore e il suo entourage (per ora). Nei prossimi giorni potrebbe nascere una vera e propria trattativa anche con il club laziale.