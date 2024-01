Palermo, tutti pazzi per Valente: anche il Catania ha effettuato un sondaggio

Vogliono tutti Nicola Valente del Palermo. Il suo sacrificio, la sua conferma in serie B dopo essere stato protagonista della promozione. Le squadre si guardano intorno e alla fine capiscono che l’esterno ex Carrarese, è l’uomo che tutti gli allenatori vorrebbero. Lo vuole mezza serie C e anche qualche squadra di serie B.

Da poche ore, tra i sondaggi ricevuti, c’è però anche quello del Catania. Il club rossazzurro è scatenato sul mercato e dopo aver chiuso gli acquisti di Costantino, Cianci, Celli e Welbeck, nel mirino è finito anche l’esterno dei rosanero. Sempre in serie C, sono Triestina, Avellino e Cesena a volerlo. Potrebbe scattare una vera e propria asta di mercato per l’esterno rosanero, che è comunque molto legato al Palermo e tra le tante opzioni spera di restare fino a fine stagione.

Il suo contratto scadrà a giugno e difficilmente arriverà il rinnovo, ecco perché molti club vogliono approfittare anche della sua situazione contrattuale. Se alla fine il destino sarà lontano dalla Sicilia, Valente si augura almeno di restare in B, dove è il Sudtirol ad avere avanzato le pretese maggiori. Con la maglia del Palermo l’attaccante di 32 anni ha collezionato ben 119 presenze impreziosite da 17 gol e 24 assist.

Lo scorso anno, in serie B, ha giocato ben 32 partite (di cui 21 da titolare), segnando 3 gol e fornendo 6 assist. Quest’anno, con gli acquisti di Di Francesco, Insigne e Mancuso, ha trovato poco spazio. Su 19 partite, Valente è stato schierato dall’inizio solo una volta, mentre in 9 occasione è entrato dalla panchina. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande (sono 3 gli assist in questa stagione) ma il suo futuro sembra essere lontano dal capoluogo siciliano. A 32 anni, la fame è ancora tanta, così come la voglia di giocare di più ed essere protagonista. Per questo il giocatore, con il suo agente, sta valutando tutte le opportunità