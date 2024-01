Palermo, trattativa per Pierotti del Colon. Il giocatore: «Stanno parlando col mio rappresentante»

Almeno 3 o 4 innesti per migliorare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. Il Palermo, che ha chiuso il girone d’andata al sesto posto a quota 32 punti, vuole farsi trovare pronto per la seconda metà decisiva del campionato. Si cerca un esterno d’attacco; oltre ai nomi di Zerbin e Caso, spunta anche quello di Santiago Pierotti del Colon, squadra della massima divisione argentina. Alto un metro e novanta, ha collezionato 117 presenze con la maglia del suo club e messo a referto anche 10 gol e 3 assist. In passato, anche Torino, Napoli e Bologna sono state interessate al giocatore.

La trattativa con il Palermo è nel vivo, come confermato dal diretto interessato: «Stanno parlando con il mio rappresentante, qualcosa c’è», ha detto ad una televisione argentina. Non è mai stato in Europa, a 22 anni potrebbe essere arrivato il momento giusto per cambiare aria. Per il Palermo, non è comunque l’obiettivo numero uno, anche se come detto i dialoghi sono serrati con l’entourage del ragazzo. Non sarà facile trovare un accordo, visto che il club argentino spara alto e vuole 3 milioni di euro per lasciarlo partire. Ecco perché Il club di viale del Fante segue con grande attenzione anche Caso del Frosinone e Zerbin del Napoli.

Per il primo la trattativa non è semplice, anche perché l’attaccante ha tantissime richieste dalla serie B e quindi ci sarebbe da battere la concorrenza. L’esterno del Napoli, invece, preferirebbe restare ancora in serie A. Del resto sono tanti i club della massima serie che vorrebbero prelevarlo anche in prestito.

Sul capitolo uscite, continua il braccio di ferro per Soleri. L’attaccante romano sta parlando con il Catanzaro, i contatti con il club calabrese sono ben avviati e le prossime ore potrebbero essere decisive. I rosanero, per ora, resistono. Nella corsa al giocatore, si è inserito anche il Modena. Tutti pazzi anche per Nicola Valente, richiesto da tre club di serie C e da uno di B. Triestina, Cesena e Avellino hanno già effettuato un sondaggio, ma c’è anche il Sudtirol in cadetteria. Nel frattempo, il Palermo potrebbe anche liberarsi di Buba Marong, chiesto dal Messina in serie C. Il difensore si trasferirebbe a titolo definitivo. Dopo il prestito alla Gelbison, quest’anno il 23enne gambiano è stato impiegato in Primavera da Di Benedetto; ben 10 presenze per lui e 1 assist. Ora potrebbe salutare definitivamente il capoluogo.