Palermo, manca solo la firma per Saric all’Antalyaspor e sfuma definitivamente Verdi

Adesso non ci sono più dubbi: Dario Saric sarà un nuovo giocatore dell’Antalyaspor, squadra del massimo campionato turco. Il giocatore è in partenza verso la Turchia dove sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto. Termina dopo solo un anno, quindi, l’esperienza del bosniaco a Palermo.

Doveva essere la stagione della svolta, ma le prime due uscite ufficiali hanno convinto la dirigenza a cedere il giocatore. Anche un post della moglie, conferma che il ragazzo si sta dirigendo verso la città turca: “Contenta per te di questa nuova esperienza”, si legge in una instagram story. L’accordo tra i due club, è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni legate a presenze del giocatore e obiettivi di squadra. La sua esperienza a Palermo si chiude dopo 30 presenze in totale. Ventotto lo scorso anno di cui solo 18 da titolare e 10 da subentrato. La sua partenza libera un posto nella lista over e permette al Palermo di fare un’operazione in più in entrata.

Nel mirino c’è sempre Dimitri Bisoli del Brescia anche se non è ancora iniziata una vera e propria trattativa. Il centrocampista vuole capire quale sarà il futuro del club per cui gioca da sette anni, e aspetta quindi giorno 29 agosto quando il Consiglio di Stato dirà l’ultima parola sul tema ripescaggi. In entrata, si valutano anche i profili di Emanuel Vignato e Mattia Aramu. Per entrambi due operazioni non semplici. Il primo, che Corini conosce molto bene per averlo allenato al Chievo Verona, piace a molti club di serie A e B e non è detto che accetti di scendere di categoria dopo l’esperienza non fortunatissima con le maglie di Bologna ed Empoli.

Il secondo, ormai fuori dal progetto tecnico del Genoa di Gilardino, accetterebbe una destinazione importante come Palermo ma anche in questo caso la concorrenza è folta. Sul fantasista ex Venezia c’è la Sampdoria ma anche qualche club di massima serie. E a proposito di fantasisti, sfuma del tutto l’ipotesi Verdi, solo sondato in queste ore dal club di viale del Fante. L’ex Torino ha ormai raggiunto infatti l’accordo totale con il Como e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche.