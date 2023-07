Palermo, Rivas e Di Chiara possono arrivare a parametro zero

L’infortunio di Leonardo Mancuso costringe il Palermo a tuffarsi con urgenza sul mercato. Non è iniziata bene l’avventura dell’ex Monza coi rosanero: l’attaccante dovrà fermarsi almeno per un mese. Così il duo Rinaudo-Bigon dovrà cercare, con più insistenza rispetto a qualche giorno fa, un esterno. Un ruolo che Mancuso aveva impiegato finora, insieme a quello di seconda punta accanto a Brunori. E c’è da considerare che anche Di Mariano non è comunque al 100%.

La fascia sinistra è quella che deve essere maggiormente rinforzata, adesso non più soltanto in fase difensiva, dove è rimasto il solo Aurelio (anche lui acciaccato). L’obiettivo numero uno in tal senso resta sempre Rigoberto Rivas, che il Palermo vorrebbe però prendere a zero.

Le possibilità sono buone visto che la Figc potrebbe presto svincolare d’ufficio tutti i calciatori del club amaranto nel caso in cui il Tar dovesse esprimere parere negativo contro la richiesta di riammissione in B. La squadra di Inzaghi ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dopo il semaforo rosso del Consiglio federale che ha confermato l’estromissione del club dalla serie B. Rivas, come Gianluca Di Chiara, potrebbe arrivare così a costo zero in rosanero. Si defila, invece, la pista che avrebbe portato a Gianluca Frabotta di proprietà della Juventus. L’ok del giocatore era vicino ma i dialoghi tra i due club non si sono mai intensificati. Sul capitolo uscite, la Triestina è fortissima su Damiani e Broh, mentre si è registrato in queste ore un sondaggio del Taranto per Giuseppe Fella. Andrea Silipo, aspetta sempre l’Audace Cerignola, che dovrebbe prenderlo a titolo definitivo.