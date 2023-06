Palermo, La Gumina e Fiordilino vogliono tornare: qualche chance in più per il centravanti

Il Palermo è alla ricerca di una seconda punta che possa supportare il lavoro di Matteo Brunori. Spingono per tornare in rosanero Antonino La Gumina e Luca Fiordilino. Per il primo c’è qualche possibilità e Leandro Rinaudo potrebbe aprire presto i dialoghi con la Sampdoria (non solo per lui, ma anche per Valerio Verre). Per il secondo non ci sarebbe il nulla osta di Corini che preferirebbe altri calciatori in quel ruolo. Ed effettivamente, la concorrenza è davvero folta: da Davide Belardinelli a Mattia Maita del Bari, per finire a Bisoli del Brescia. Insomma giocatori più funzionali dell’ex Venezia, ormai in uscita dal club veneto.

Per l’attaccante palermitano, come detto, qualche chance in più. Corini apprezza le sue doti e potrebbe essere il terzo attaccante nelle gerarchie. La Gumina vuole lasciarsi alle spalle la stagione con il Benevento, negativa per lui e per la squadra. Ha segnato soltanto 3 gol in 27 presenze e l’idea sarebbe quella di cambiare aria. La Sampdoria, poi, non ha intenzione di tenerlo nonostante la retrocessione in serie B dove, in teoria, il centravanti potrebbe tornare utile. Ma nella Genova blucerchiata ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, non l’ultimo quello di natura tecnica riguardante la scelta del nuovo allenatore. In attacco quello di La Gumina non è però l’unico nome: ci sono sempre Favilli e soprattutto Partipilo. Entrambi alla Ternana nell’ultima stagione, soprattutto il secondo, ha dimostrato di essere un giocatore davvero importante. Ha segnato 7 gol e fornito 5 assist in 37 presenze. Tecnico, veloce, esperto. Può fare il trequartista ma anche la seconda punta e farebbe proprio al caso del Palermo.

Ancona nessuna trattativa, ma solo un contatto con gli agenti per capire la fattibilità dell’operazione. Nomi e tanta teoria, prima di affondare i colpi dal primo luglio, quando il calciomercato avrà ufficialmente inizio.