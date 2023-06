Il Palermo al lavoro sulla difesa: acceso un faro sul giovane Carboni

Manca meno di una settimana all’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato, con il Palermo che è già tra le formazioni più attive per allestire l’organico che affronterà la prossima stagione. Il reparto sul quale il club rosanero ha lavorato con maggiore insistenza, fin qui, è stato quello arretrato, che nella scorsa stagione ha vissuto troppi momenti di difficoltà, una situazione testimoniata anche dal numero di reti incassate.

L’affare Lucioni può considerarsi già chiuso, con l’esperto centrale che non vede l’ora di mettersi a disposizione di Corini e iniziare a lavorare con i nuovi compagni. Nei prossimi giorni il classe 1987 sbarcherà in Sicilia per siglare il suo nuovo contratto con il club rosanero. Anche la trattativa che dovrebbe portare Ceccaroni nel capoluogo siciliano sembra andare nel verso giusto e nel giro di un paio di giorni si potrebbe giungere all’intesa definitiva già nei prossimi giorni.

Mosse che testimoniano la bontà dell’operato del club di viale del Fante, che ha la necessità di inserire diversi nuovi tasselli per innalzare il livello della rosa a disposizione di Corini, che il prossimo anno ha l’obiettivo di lottare per provare a raggiungere la Serie A. È solamente un’idea, al momento, quella di Carboni del Monza. Il giovane difensore classe 2001, la scorsa stagione metà stagione al Venezia, nonostante la giovane età ha già maturato un’importante esperienza nella massima serie avendo totalizzato 56 presenze, oltre alle 17 in B con la maglia dei lagunari, dove si è distinto anche per aver messo a segno tre gol e fornito un assist. Dati che testimoniano il valore del ventiduenne entrato nei radar del Palermo. Non c’è al momento una vera e propria trattativa, ma chiaramente la società di viale del Fante resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi interessanti, con Carboni che è anche seguito da formazioni di Serie A, su tutte Sassuolo, Empoli e Frosinone. Il difensore, fra l’altro, è un under e non occuperebbe slot.

Discorso simile a quello di Carboni riguarda anche Partipilo. L’esterno d’attacco mancino della Ternana è uno dei calciatori più determinanti e di estro di tutta la Serie B: tecnica, velocità, abilità nel saltare l’uomo e anche nel concludere verso la porta. Il Palermo, come è normale che sia per un club che ha intenzione di fare un campionato di vertice, ha inserito il nome di Partipilo nel suo taccuino. Nulla di concreto al momento, considerato anche il lunghissimo contratto fino al 2027 che lega il classe 1994 alla Ternana. Partipilo - 37 presenze, 7 gol e 5 assist lo scorso campionato - è uno degli elementi più importanti per il club umbro, che difficilmente sarà propenso a lasciarlo partire, a meno di offerte davvero irrinunciabili. Ovviamente, in quest’ultimo caso, il club umbro sarebbe disposto a trattare.

Più semplice, invece, la strada che porta a Tremolada del Modena, miglior assist-man dello scorso torneo con dodici (quattordici se si considera anche la Coppa Italia) passaggi vincenti. A livello di caratteristiche il fantasista dei «canarini» - che ha realizzato anche 4 gol in stagione - ricalca in qualche modo Partipilo, ma la sua situazione contrattuale è completamente opposta, avendo solamente ancora un anno di contratto con la formazione emiliana.

Per il ruolo di jolly offensivo si complica la pista che porta a Vasic del Padova. Il duttile classe 2002, autore di uno splendido campionato in Serie C con i biancoscudati, ha suscitato l’interesse di diversi club di Serie A, cosa che ha fatto lievitare il suo prezzo a circa 4 milioni. L’interesse dei rosanero nei suoi confronti è più che concreto, ma a queste condizioni partono in vantaggio le squadre della massima serie, come Sassuolo (sempre attento ai giovani) e Genoa.

Per il ruolo di terzino sinistro in pole c’è sempre Beruatto del Pisa, anche se la negoziazione non può di certo considerarsi in fase avanzata.

Per quanto concerne il capitolo attacco, infine, la situazione è in divenire. I nomi fin qui circolati sono tutti validi e costantemente monitorati, ma al momento sembra esserci una fase di stallo. Di Mancuso si è parlato nell’incontro col suo agente, Branchini, lo stesso di Tremolada. Il trentunenne attaccante, rientrato al Monza dal prestito al Como, è in uscita dal club brianzolo e potrebbe rappresentare un’idea come alternativa a Brunori. Così come Favilli, anche lui tornato nel club proprietario del suo cartellino, il Genoa, dopo la positiva esperienza alla Ternana. Sullo sfondo restano Nasti del Milan e lo svincolato Nestorovski.

Nella foto Andrea Carboni impegnato contro Zaniolo in un Roma-Cagliari del gennaio 2022