Palermo: c'è l'accordo per Lucioni, in attacco il sogno è Coda del Genoa

Il Palermo ha un accordo con Fabio Lucioni. Il difensore di proprietà del Lecce vestirà, salvo sorprese, la maglia rosanero nella prossima stagione. Trentacinque anni ma nessuna voglia di dire basta. La sua prossima meta potrebbe essere la Sicilia, destinazione capoluogo. Il Lecce non vuole puntare su di lui e, scaduto il prestito con la maglia del Frosinone, il forte centrale difensivo potrebbe arrivare a Palermo già la prossima settimana.

Da un reparto all’altro, perché c’è soprattutto da capire chi sarà il compagno di Brunori in attacco. Di nomi ne sono stati fatti tanti e l’ultimo è quello importante di Massimo Coda. Per la serie B non ci sarebbe opzione migliore, ma da indiscrezioni sembra non ci sia al momento nessuna trattativa. Per ora resta una suggestione. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Genoa ottenendo da protagonista la promozione in serie A.

Nel taccuino del direttore sportivo Rinaudo c’è anche Favilli, anche lui di proprietà del club rossoblù ma nell’ultimo anno in prestito alla Ternana, con cui è stato capace di andare 9 volte a segno. Il Palermo cerca, di fatto, un attaccante di peso con caratteristiche diverse da quelle del suo bomber Brunori, fresco di rinnovo fino al 2027. Ancora viva la pista Tramoni, mentre si defila quasi del tutto Aye del Brescia. A centrocampo, si lavora sempre per Bisoli, col quale la trattativa sarebbe in stato avanzato come raccontato ieri. Ci vorrà, tuttavia, ancora qualche giorno prima di definire conclusa l’operazione. Era circolato anche il nome di Viviani del Benevento: il centrocampista era stato proposto al club di viale del Fante dal suo agente, ma al momento la trattativa sarebbe in stand-by.

