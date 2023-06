Palermo, Claudio Gomes prolunga il contratto fino al 2027

Claudio Gomes ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità sul sito del del club rosanero.

“Il Palermo F.C. comunica di aver prolungato il contratto di Claudio Gomes. Il centrocampista si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2027. A Claudio le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Ripartirà dunque anche dal centrocampista francese la squadra di Corini nella prossima stagione. Il giocatore ex Burnsley ha esternato tutta la sua soddisfazione ai microfoni del club: “Sono orgoglioso e molto soddisfatto – ha detto il numero 5 rosanero – ringrazio il Palermo FC e l’intera famiglia del City Football Group. Questo atto di stima nei miei confronti rappresenta un momento cruciale per la mia crescita e per la mia carriera professionale. È un onore poter continuare ad indossare la maglia di questo glorioso ed ambizioso club, che mi ha già dato la possibilità di esprimermi al meglio. Darò sempre il massimo per contribuire a ripagare al più presto l’incredibile passione dei nostri tifosi”.

Claudio Gomes ha collezionato quest’anno 26 presenze per un totale di 2075 minuti.

