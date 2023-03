Palermo, fatta per i rinnovi di Valente e Broh: la firma la prossima settimana

Valente e Broh ancora con il Palermo. All'inizio della prossima settimana entrambi firmeranno il rinnovo del contratto. Accordo trovato dopo una trattativa durata qualche settimana. Si tratta di un prolungamento annuale per l'esterno e di un biennale per il centrocampista. Una buona notizia arrivata a poche ore dal match che vedrà impegnati i rosanero a Pisa, contro la squadra di D'Angelo.

Un rinnovo meritato, dopo quello di Marconi (fino al 2024). Valente è stato protagonista della cavalcata verso la serie B nella scorsa stagione e alla sua prima esperienza in serie cadetta ha stupito tutti a suon di grandi prestazioni. Per lui 98 presenze in rosanero dal 2020 a oggi, condite da 17 gol e 18 assist. Quest'anno per lui 22 apparizioni con 3 reti e altrettanti assist. Il capoluogo, negli anni, è diventato per lui una seconda casa.

Broh è invece arrivato dal Cosenza nel 2020 e dopo una buona stagione in Serie C è andato in prestito al Südtirol lo scorso anno. Protagonista della promozione in B degli altoatesini, il club rosanero lo ha richiamato a casa. Per lui 23 presenze stagionali quest'anno, di cui 12 da titolare e 11 da subentrato. La storia continua per entrambi. Ufficialità la prossima settimana.

© Riproduzione riservata