Valente e il Palermo ancora insieme, contratto valido fino al 2024

Nicola Valente e il Palermo ancora insieme, fino al 2024. Era nell'aria, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Adesso è anche ufficiale. L'esterno d'attacco di Corini sarà rosanero anche per la prossima stagione. Per l'ex Carrarese quest'anno 23 presenze condite da 3 assist e 3 gol.

Sta stupendo tutti in Serie B, che disputa per la prima volta nella sua carriera. Tra lo scetticismo generale, piano piano ha saputo ritagliarsi il suo spazio, complice anche l'assenza di Elia che si è rotto il legamento crociato del ginocchio ormai mesi fa e salterà anche queste 10 partite che restano alla fine della regular season (stagione regolare).

Al Palermo dal 2020, in 2 stagioni e mezzo ha collezionato 99 presenze impreziosite da 17 gol e 18 assist. E contro il Cittadella, sabato, se scendesse in campo raggiungerebbe i 100 gettoni in maglia rosanero. Come detto giorni fa, ad ore arriverà anche il prolungamento contrattuale per Jeremie Broh. Nel suo caso, si tratterà di un biennale (fino al 2025).

