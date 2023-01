Palermo, per l'arrivo di Verre manca l'ok della Samp: i blucerchiati cercano il sostituto

Il calciatore napoletano, Gennaro Tutino, è soltanto il secondo colpo messo a segno in questa sessione di calciomercato da City Group. Ma ce ne saranno degli altri. In primis Verre, la cui trattativa con la Sampdoria è ormai chiusa da giorni e per il quale si aspetta l'ok definitivo del club blucherchiato. Che prima, deve acquistare Harroui dal Sassuolo. Per questo motivo il giocatore non arriverà oggi nel capoluogo siciliano e forse nemmeno domani. Ma è solo questione di tempo.

Lo stesso che il Palermo vorrebbe demolire, viste le numerose emergenze a centrocampo. Ma contro il Bari, si dovrà fare di necessità virtù. Intanto con l'arrivo di Tutino il reparto avanzato è completo anche se non sono escluse altre cessioni. Sulla porta d'uscita restano infatti sempre Vido e Soleri ma il Palermo ha detto no al Perugia per il centravanti ex Padova e autore di ben 13 reti lo scorso anno in Serie C (tutte da subentrato). Su Vido ci sono tante squadre alla finestra, soprattutto in cadetteria.

Al momento il club di viale del Fante fa muro ma di fronte ad un'offerta congrua potrebbero partire entrambi. Rinaudo, intanto, dovrà studiare un altro colpo a centrocampo oltre all'ormai promesso sposo Verre. Un'esigenza, visto che Stulac sarà indisponibile fino a fine stagione e Gomes ne avrà per altri 20 giorni (minimo) dopo aver rimediato una frattura alla mano. Nel frattempo Tutino, alle 19 di ieri è atterrato all'ereoporto Falcone e Borsellino di Palermo e ha subito esternato grande entusiamo: "Non vedo l'ora di vedere lo stadio pieno - ha detto l'ex Parma -, sono felicissimo di essere qui e sono pronto per giocare contro il Bari". Certo è che Il mercato è ancora lungo. City Group non si fermerà qui.

© Riproduzione riservata