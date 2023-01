Palermo, dopo Tutino è caccia all'ex Verre: il centrocampista ha dato il suo ok

Concluso il primo impegno del girone di ritorno e anche del nuovo anno, il Palermo ha ripreso a lavorare in vista della gara di venerdì sera contro il Bari. Non si abbassa dunque l'attenzione sul calcio giocato nonostante questo sia un periodo molto caldo dal punto di vista del mercato di riparazione. Corini insomma ha due fari puntati: con uno guarda i suoi allenarsi e prepararsi in vista della sfida con i pugliesi con l’altro guarda a possibili nuovi arrivi in organico, come ha ribadito fino a ieri sera in conferenza stampa post gara al Renato Curi di Perugia.

Settimana importante per la squadra in vista del big match con il Bari ma settimana importante anche in chiave mercato dove sono previsti almeno due nuovi arrivi. Uno di questi è sicuramente Tutino, ex Salernitana, fino a ieri in forza al Parma e probabilmente da martedì in arrivo al Palermo. Un attaccante esterno in grado anche di svolgere il ruolo di seconda punta che con i suoi gol contribuì alla promozione della Salernitana sebbene negli ultimi due anni al Parma non abbia particolarmente impressionato.

Tutino è probabilmente il primo arrivo in casa rosanero ma non l'ultimo visto lo stato avanzato della trattativa con la Sampdoria per portare in rosanero Valerio Verre trequartista che ha già indossato la casacca del Palermo. Verre ha dato disponibilità a tornare in maglia rosanero considerata anche la difficile situazione societaria della Sampdoria. Successivamente la dirigenza rosanero si dedicherà alla difesa dove c'è urgenza di colmare il vuoto a sinistra che in questo momento vede il solo Sala dopo le partenze di Devetak e Crivello. Il nome di Martella della Ternana è stato quello circolato con maggiore insistenza visto che il giocatore è già conosciuto da Corini per averlo allenato ai tempi del Brescia che vinse il campionato di Serie B.

