Ilicic svincolato: i tifosi del Palermo sognano il ritorno, ma lo sloveno non è nei piani del club

Fantamercato, ai massimi livelli. Anche se nel calcio tutto può sempre succedere. Una suggestione, forse solo un sogno. Quel che è certo è che i tifosi del Palermo, alla notizia dell'addio di Josip Ilicic dall'Atalanta, sono letteralmente impazziti. Molti sui social hanno invocato un ritorno dell'attaccante, ci credono e qualcuno ha chiamato in causa pure la Santuzza.

Josip adesso è svincolato e cerca squadra. "Voglio restare in Italia, è la mia seconda casa", ha detto qualche ora dopo il suo addio.

Oggi, da notizie che ci giungono, possiamo affermare che il fantasista sloveno non tornerà nel capoluogo. Almeno per questa finestra di mercato. Certo, il mercato degli svincolati non dorme mai, ma l'operazione risulta essere molto complessa anche in futuro, soprattutto, per questioni di bilancio. Ilicic all'Atalanta percepiva 1,5 milioni netti a stagione. Una cifra che la dirigenza rosanero non potrebbe garantire al momento. In ogni caso per Iliciclone, come veniva chiamato il fantasista nella sua esperienza in rosa, non ci sarebbe il posto nella lista. Crivello, finito fuori rosa, è rimasto nell'elenco degli over 23 e quindi non c'è spazio per nuovi acquisti.

L'ultimo arrivato in ordine di tempo è stato Carlo Gomes, dalla Primavera del Manchester City. Atterrato ieri all'aeroporto Falcone e Borsellino, il ragazzo si è detto soddisfatto di essere arrivato in una piazza gloriosa: "Non vedo l'ora di iniziare", ha detto. Lo scorso hanno ha giocato con il Barnsley in Serie B inglese. Sa, quindi, cosa vuol dire dare intensità ad una partita, ritmo e quantità. Anche perchè di presenze ne ha collezionate ben 31. Mica male. Proprio nelle ultime ore del calciomercato, inoltre, il Palermo ha raggiunto l'accordo con la Sambenedettese (in Serie D) per il trasferimento in prestito di Mauthe, promettente centrocampista della Primavera rosanero. Giocatore che Rinaudo conosce molto bene, essendo stato il responsabile del settore giovanile. Andato via in prestito secco per un anno, il ragazzo vuole tornare con una maturità diversa, pronto a prendersi in un futuro anche i colori rosanero.

