Crivello fuori rosa, al Palermo si libera un posto nella lista over 23: tra gli svincolati c'è anche Ilicic

Mercato chiuso? Non è ancora detto. Il Palermo ha infatti liberato un posto nella “lista A”, quella degli over 23, escludendo Roberto Crivello. Il difensore già ieri si è allenato in disparte e dopo aver tentato invano di cederlo, il club ha deciso di non includerlo tra i 18 over. Dunque, almeno fino a gennaio troverà posto soltanto in tribuna.

La casella vuota adesso potrebbe essere riempita se ci fosse interesse per un giocatore svincolato, anche se al momento la società non avrebbe deciso altri ingaggi. Ma non c'è fretta: i calciatori rimasti senza contratto, infatti, potranno essere tesserati con altri club entro il 13 dicembre 2022.

Tra gli svincolati eccellenti c'è anche un volto noto a Palermo, ovvero Josip Ilicic che ha rescisso il contratto con l’Atalanta. Prossima destinazione? Nessun interesse al momento sarebbe stato pubblicamente manifestato nei suoi interessi, ma c'è già chi sogna di rivederlo in maglia rosanero, tanto più che lo sloveno ha dichiarato che vuole rimanere in Italia. Ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dell’Atalanta col Torino ha commentato: “Vado avanti e guardo al mio futuro. Io sono libero, vediamo". Poi sorridendo ha aggiunto: "Se qualcuno ha bisogno di un giocatore che rovina la squadra... Ho ancora qualche colpo e tanta voglia di giocare. Sono pronto a tutto, spero di rimanere in Italia”.

© Riproduzione riservata