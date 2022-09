Palermo, primo arrivo dal Manchester City: ecco il centrocampista Claudio Gomes, Stoppa in partenza

Ultimo giorno di mercato e ultimi movimenti sia in entrata che in uscita. Dopo l'acquisto di Luca Vido dall'Atalanta, la dirigenza rosanero ha chiuso per un altro importante colpo. Si tratta di Claudio Gomes, giocatore della Primavera del Manchester City.

Un acquisto a suo modo storico, visto che è anche il manifesto del primo vero "aiuto" da parte di City Football Group. Il 22enne centrocampista difensivo proviene proprio dalla cantera del Manchester, gioiello della grande galassia. Dovrebbe arrivare in prestito. Alto, fisico: può dare quello che serve in fase di interdizione di gioco.

Ha soli 22 anni ma già una buona esperienza in diversi settori giovanili. Ha giocato In Francia nel 2011 all’Evreaux prima di essere ceduto al Paris Saint-Germain due anni dopo. Nel 2018 è stato acquistato dal Manchester City dove ha vinto subito un FA Community Shield contro il Chelsea, subentrando nel finale di gara per un secondo. Girato in prestito allo Jong Psv, squadra delle giovanili del club olandese, ha trovato più spazio.

Un'esperienza importante anche in Championship (seconda divisione inglese) con la maglia del Barnsley. Adesso è pronto a rinforzare una batteria di centrocampisti già composta da Damiani, Broh e i nuovi acquisti Saric, Segre e Stulac. Corini avrà a disposizione un'ampia scelta e una qualità da invidiare.

Novità importanti arrivano anche sul mercato in uscita. Oggi sarà il giorno di Michele Somma al Catania. Come anticipato ieri, il giocatore aveva dato la sua disponibilità per il trasferimento al club etneo e mancavano da limare solo gli ultimi dettagli. Adesso l'intesa e totale tra le due società siciliane e il ragazzo ha già lasciato lo stadio intorno alle 12:30. Mattinata d'addio anche per Stoppa, che era stato un nuovo acquisto dell'era Castagnini ad inizio mercato. Il giocatore non rientra nei piani del nuovo allenatore e proprio in queste ore ha raggiunto un accordo con il Vicenza in Serie C.

Ufficializzata ieri la cessione invece di Giuseppe Fella, che è ritornato a Monopoli. In uscita resta Pierozzi, che al momento non ha trovato però nuova sistemazione. Rinaudo è a lavoro per piazzare anche l'ex Fiorentina.

