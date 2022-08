Il Palermo ora pensa alle cessioni: Fella al Monopoli, Somma a un passo dal Catania

Per la prima volta, dopo l'addio di Renzo Castagnini e Silvio Baldini, la priorità è diventata piazzare i calciatori in uscita. In entrata, infatti, Rinaudo e Zavagno hanno fatto un ottimo lavoro e il calciomercato potrebbe anche non regalare più colpi. In ordine di tempo, l'ultimo è stato Luca Vido dall'Atalanta. Il giocatore ha militato nella Spal nell'ultimo campionato di Serie B. Sarà il vice di Brunori e domani dovrebbe arrivare in città per la firma sul contratto.

Sul fronte cessioni, i movimenti non sono pochi: Fella è stato appena ceduto al Monopoli, mentre Somma è molto vicino al Catania. Con questo comunicato il club rosanero ha reso nota la cessione dell'attaccante: "Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Giuseppe Fella alla S.S. Monopoli. A Giuseppe i migliori auguri da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Per l'ex difensore del Deportivo, invece, la trattativa col club etneo procede spedita e nelle prossime ore si può chiudere a meno di intoppi e ribaltoni clamorosi. C'è la volontà da parte di entrambe le squadre e il giocatore ha dato la sua disponibilità. Quest'ultimo sposerebbe infatti, seppure in Serie D, un progetto ambizioso come quello del Catania del nuovo proprietario Peligra.

Con l'arrivo dell'attaccante ex Perugia (Vido) - tra le altre - si allontanano anche Melchiorri, cercato dal Cagliari e Di Carmine, finito proprio nel mirino degli umbri. Rinaudo lascerà scorrere senza ansie particolari le ultime ore del calciomercato, consapevole di aver dato a Corini una squadra all'altezza per disputare un campionato di livello. Solo se si presenterà un'occasione importante, il club di viale del Fante si muoverà di conseguenza. Ma ad oggi, il mercato in entrata del Palermo si ferma qui, salvo come detto opportunità irripetibili.

