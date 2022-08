Palermo, ecco anticipi e posticipi fino a metà ottobre: 6 volte su 7 in campo il sabato alle 14

Fino a metà ottobre i tifosi rosanero potranno programmare le loro giornate per assistere, in presenza o in tv, alle gare del Palermo. La Lega di serie B ha infatti comunicato gli anticipi e i posticipi fino alla nona giornata di campionato.

In precedenza erano state decise le date dei match fino alla sesta giornata, adesso si arriva fino alla nona. Una curiosità: nelle prossime 6 gare, tranne la partita contro il Genoa in programma al Barbera venerdì 9 settembre, la squadra di Corini giocherà sempre il sabato pomeriggio alle 14, sia che giochi in casa che in trasferta.

Le partite del Palermo fino al 15 ottobre

Quarta giornata. Sabato 3 settembre, ore 14: Reggina-Palermo

Quinta giornata. Venerdì 9 settembre, ore 20.30: Palermo-Genoa

Sesta giornata. Sabato 17 settembre, ore 14: Frosinone-Palermo

Settima giornata. Sabato 1 ottobre, ore 14: Palermo-Sudtirol

Ottava giornata. Sabato 8 ottobre, ore 14: Ternana-Palermo

Nona giornata. Sabato 15 ottobre, ore 14: Palermo-Pisa

