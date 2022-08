Dopo Palermo e Napoli in serie A, Psg in Ligue 1 e Manchester United in Premier, Edinson Cavani si misurerà con la Liga spagnola. È ufficiale: il Matador è un nuovo giocatore del Valencia di Rino Gattuso. L’attaccante uruguaiano, 35 anni, arriva al Mestalla a parametro zero e, dopo aver superato le visite mediche, ha firmato un contratto biennale, fino al 2024.

