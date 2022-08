Palermo al lavoro sugli esuberi, Silipo in prestito alla Juve Stabia

Andrea Silipo sarà un nuovo giocatore della Juve Stabia. Accordo vicinissimo con il club campano. Mancano soltanto gli ultimi dettagli, poi il ragazzo scuola Roma lascerà Palermo e raggiungerà Castellammare per le visite e la firma del contratto.

Intesa trovata sulla base di un prestito secco per una stagione. La coppia Rinaudo-Zavagno riesce così a chiudere un importante colpo in uscita. Restano da piazzare adesso Somma e Fella, che non rientrano nei piani dell'allenatore Eugenio Corini.

Silipo era arrivato a gennaio del 2020 dalla Roma, in Serie D, insieme a Floriano. In due stagioni e mezza con la maglia rosanero ben 64 presenze 5 gol e lo stesso numero di assist. Nella scorsa stagione 25 presenze stagionali in tutte le competizioni, ma poche, pochissime le volte in cui ha giocato da titolare. Ritrova la Lega Pro, per dimostrare il suo valore e tornare a Palermo con una maturità diversa.

