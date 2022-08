Palermo, contatti con Di Mariano, per Saric ci sarà un rilancio e spunta l'idea Di Carmine

È sempre calciomercato. Ancor di più da quando è arrivato il "Genio" Corini sulla panchina del Palermo. Arriveranno 6 o 7 volti nuovi, ma dovranno essere giocatori di qualità. Lo sa City Group, che ha scelto un allenatore di categoria, esperto, ma al quale servono calciatori funzionali. Finito il tempo dei miracoli e delle morali, adesso c'è da mettere sul campo una mentalità imprenditoriale.

Servono nomi forti, importanti. Zavagno e Rinaudo sono al lavoro, giorno e notte, per accontentare il tecnico e per tracciare la strada del Corini Ter. La dirigenza rosanero lavora seriamente per portare Saric nel capoluogo, ma sul ragazzo adesso c'è anche la Cremonese in Serie A. Oggi, ci sarà un rilancio dell'offerta, nel tentativo di convincere l'Ascoli alla cessione. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.

Gli occhi sono puntati tutti sul centrocampo, dove due pedine al momento non permettono di sognare. Solo Damiani e Broh nel prossimo futuro rosanero, mentre De Rose ha già l'accordo totale con il Cesena. Ma rispetto ai giorni scorsi, c'è da segnalare una presa di posizione da parte della società: finchè non arriveranno rinforzi, l'ex Reggina non si muove. Il mediano 35enne ci sarà sicuramente per la sfida interna contro il Perugia, che sarà anche la prima partita del campionato di Serie B. La trattativa per il Bosniaco dell'Ascoli potrebbe essere infatti molto lunga e Corini non può rischiare di trovarsi in inferiorità numerica a centrocampo. Non ci sono dubbi comunque sulla cessione del centrocampista al club bianconero.

Primi contatti iniziati ufficialmente anche con il palermitano Di Mariano del Lecce. L'attaccante era stato già allenato da Corini con la maglia del Novara nella stagione 2017-2018, in Serie B: 167 presenze nella categoria, condite da 20 gol e 15 assist. Due promozioni in Serie A vissute da protagoniste con le maglie di Venezia e Lecce. Esperienza da vendere e giocatore esperto, navigato, per la serie cadetta. La trattativa muove i suoi primi passi e i prossimi giorni saranno importanti.

Attesa invece per il futuro di Luperini, corteggiato dal Perugia. L'ex Trapani potrebbe andar via e raggiungere il suo ex allenatore Fabrizio Castori. Sempre in entrata, il nuovo nome è quello di Samuel Di Carmine, lo scorso anno alla Cremonese in Serie B: 31 presenze condite da 5 reti e 1 assist per l'attaccante 33enne nato a Firenze. Per adesso, si tratta soltanto di un interesse.

