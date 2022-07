Dybala al Palermo? Il tweet della Lega e il sogno impossibile: si fa avanti il Manchester United

Il suo contratto con la Juventus è scaduto il 30 giugno. Il 6 luglio, Paulo Dybala è ancora senza squadra. L'Inter sembra essere tagliata fuori da ogni trattativa, come confermato dallo stesso direttore sportivo Giuseppe Marotta: "Rappresentava una possibilità, ma ora in attacco siamo completi così". Così, ci ha pensato la Lega B a dare un consiglio a "u picciriddu", come lo chiamavano in rosanero. Un tweet, che ha fatto il giro del mondo e che recita: "Hey, Paulo Dybala, abbiamo un consiglio per la prossima destinazione. Che ne pensi Palermo, iniziamo a ragionare sul numero di maglia?", con tanto di foto che ritrae l'argentino in posa con la casacca rosanero.

Una suggestione, niente di più, per ovvie ragioni. Ma l'avvento del City Group nel capoluogo siciliano ha spalancato le porte dell'entusiasmo un po' in tutta Italia. E i tifosi, adesso, sognano in grande. Sognare, appunto. E fermarsi qui. Anche perchè si tratta di qualcosa di impossibile realizzazione. Per motivi di ingaggio certamente, ma anche per ambizione dello stesso calciatore. Forse un giorno, chissà, ma non adesso. Sul suo futuro della Joya, invece, potrebbe esserci il Manchester United di Ten Hag. Cristiano Ronaldo si allena da solo a Lisbona e non si è presentato al ritiro dei Red Evils per "motivi familiari", come da lui stesso comunicato.

Secondo il Times, il campione portoghese avrebbe però chiesto la cessione. Più probabile dunque per Paulo Dybala, l'ipotesi di raggiungere Manchester, proprio la terra da cui provengono i nuovi proprietari del Palermo (anche se, sponda City). Al momento, questo è destinato ad essere l'unico legame quasi impercettibile tra l'argentino e la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

