Ilicic al Palermo? I tifosi sognano il ritorno, ma lui è vicino al Bologna

Quei soffi nostalgici. Ci sono giocatori che al Palermo hanno lasciato il segno più di altri, giocatori con cui si è instaurato un legame unico, singolare.

Ci sono giocatori che hanno manifestano il loro attaccamento alla maglia soprattutto quando sono andati a giocare altrove. È il caso di Josip Ilicic che durante la sua permanenza a Palermo appariva freddo e distaccato, professionista esemplare senza tante esternazioni sentimentali. Ma qualcosa è cambiato quando ha lasciato la città per fare una carriera importante in Serie A.

Lo ricordiamo sinceramente dispiaciuto per il fallimento ma anche visibilmente soddisfatto quando il Palermo ripartito dalla serie D conquistava la vetta della classifica e si avviava alla promozione in Serie C.

Insomma, se l’Ilicic giocatore si è guadagnato la stima dei tifosi con le sue gesta in campo, l’Ilicic uomo è stato ampiamente apprezzato dopo che è andato via. Lo ricordiamo caparbiamente convinto, anche contro il parere della sua società, di giocare la gara delle vecchie glorie rosanero disputata l’agosto della rinascita. E poi a cena con vecchi conoscenti della vecchia società. Questione di feeling. Una prerogativa non di tutti. Perché ci sono rapporti che anche in pochi anni diventano profondi e sinceri, come quello di Ilicic con la città di Palermo, a cui è sempre rimasto molto legato. E i tifosi rosanero lo sanno che per Ilicic, Palermo, non sarà mai una squadra qualunque. Lo hanno capito in questi ultimi anni in cui il giocatore non ha mai smesso di dedicare un pensiero, un augurio, un cuoricino con lui in maglia rosanero.

Un forte legame quello che unisce il giocatore sloveno alla città dove è stato benissimo e che lo ha fatto crescere e conoscere al calcio italiano.

Un amore ricambiato come testimoniano i numerosissimi messaggi di affetto che i tifosi rosanero gli hanno rivolto in un periodo delicato e di grande sofferenza personale che lo ha accompagnato in questi ultimi anni vissuti a Bergamo con la maglia dell'Atalanta. Periodi in cui i fans rosanero suggerivano ad Ilicic di tornare a Palermo, tornare a casa: in questo modo si sarebbe ripreso dalla sua tristezza, dal suo calo di umore, dalla bestia nera che avvolge: circondato dall'affetto e dal calore dei suoi ex tifosi.

Se la possibilità di vedere Ilicic a Palermo in serie D o in Serie C era una assurdità o una fantasia decisamente surreale, con la promozione in Serie B la speranza del tifoso palermitano si è riaccesa leggendo che il giocatore è prossimo a lasciare l'Atalanta. La sua destinazione sembra essere Bologna ma il tifoso palermitano sogna, sogna, una volta raggiunta la cadetteria, di rivedere le magie di Ilicic sul prato del Barbera e chissà che un giorno, magari a promozione avvenuta, tutto ciò non possa diventare realtà. Sognare è lecito, spesso anche obbligatorio. Anche se a volte la realtà è parecchio lontana dai sogni.

