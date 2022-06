Broh rientra al Palermo: il Sudtirol ha scelto di non riscattarlo

Il mercato è alle porte e il Palermo si prepara ad un rientro. Il Sudtirol, neopromosso in Serie B come i rosanero, non eserciterà l’opzione per il riscatto del centrocampista Broh, ceduto in prestito ai tirolesi nella scorsa stagione. È stato tra i protagonisti del club altoatesino, giunto primo nel girone A con la miglior difesa d’Italia (solo nove gol subiti in tutto il campionato), ma allo stato attuale non c’è la volontà di trattenerlo alla corte dell’ex rosanero Zauli, assoldato come nuovo tecnico per la prima stagione tra i cadetti nella storia della società. A questo punto, per Broh, si spalancano nuovamente le porte del «Barbera», o quantomeno, l’ultima parola sul suo futuro spetterà ai rosanero. Permanenza o altra cessione, stavolta a titolo definitivo, perché ha un solo anno di contratto col club di viale del Fante. Baldini non lo ha mai allenato e non è da escludere che prima di prendere una decisione, si attenda un giudizio del tecnico, tanto più in un reparto dove numericamente non vi è certo abbondanza.

Dopo il rinnovo automatico di Dall’Oglio, il riscatto obbligatorio per Fella (contratto fino al 2025) e quello esercitato per Soleri (nuova scadenza fissata al 2024), il Palermo si appresta ad inserire un nuovo elemento nella lista dei 18 over da presentare per il prossimo campionato di B. Una categoria che Broh, a Bolzano, ha conquistato sul campo: 36 presenze (di cui 32 da titolare) condite da 4 gol nella straordinaria cavalcata biancorossa verso il salto di categoria, ottenuto ai danni del Padova, poi sconfitto nella finale dei play-off proprio dal Palermo. Nell’unica stagione in Sicilia, invece, il centrocampista nato a Parma ha avuto parecchie difficoltà, raccogliendo solo 14 presenze da titolare su 26 apparizioni complessive (più altre due partite nei play-off, una delle quali dal primo minuto).

Un anno fa Filippi lo portò con sé in ritiro, ma insieme a Saraniti, Somma e Crivello faceva parte degli «esuberi», sebbene per lui si fosse aperto uno spiraglio per la permanenza. Invece, nelle battute conclusive del mercato estivo, il Palermo trovò l’accordo col Sudtirol per la cessione in prestito con diritto di riscatto. Un’opzione che non verrà esercitata.

Broh, in questo modo, dal primo luglio tornerà ad essere un calciatore rosanero, dopodiché si vedrà quali decisioni verranno prese dalla dirigenza in merito alla sua presenza in un organico che inizia a prendere forma. Tolti gli under 23 (Buttaro, Silipo, Felici, Doda, Marong e il rientrante Peretti), restano sotto contratto dieci «over». Undici, appunto con il rientro di Broh, in una lista che può comprendere fino a 18 elementi per affrontare il prossimo campionato di Serie B.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE