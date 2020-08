Il Palermo alla ricerca di un terzino: pressing su Corrado. In attacco spunta Kanoutè

Il Palermo in pressing su Niccolò Corrado, terzino classe 2000 di proprietà dell'Inter e reduce da una stagione in prestito all’Arezzo. Venti presenze (tutte da titolare) e una rete per il giovane terzino che sarebbe l’alternativa a Crivello sulla corsia sinistra. Il Palermo, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non ha particolari pretese sulla formula di trasferimento e il giocatore gradisce la destinazione, anche se ci sono società di Serie B interessate a lui.

Per quanto riguarda l'attacco, la società rosanero, malgrado sogni Corazza, sta sondando Kanoutè del Catanzaro, seconda punta senegalese classe 1993, che nella passata stagione ha realizzato 6 reti in 26 presenze.

