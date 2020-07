Palermo, l'allenatore è un rebus ma il cerchio si stringe: ecco tutte le ipotesi

Le alternative non mancano ma il Palermo non ha ancora sciolto le riserve e il casting sulla scelta del nuovo allenatore proseguirà anche nei prossimi giorni. La sensazione è che il club di viale del Fante non voglia mollare la pista che porta a Fabio Caserta, attuale allenatore della Juve Stabia e ancora impegnato in un’accesa lotta salvezza, ma da oggi con Fabio Pecchia potrebbe partire una vera e propria trattativa.

In questo momento Sagramola e Castagnini potrebbero già affondare il colpo il tecnico che era finito nel radar rosanero e che ha terminato la stagione con la Juventus U23. Da oggi potrebbe accordarsi con qualunque squadra in vista del prossimo campionato, così come Beppe Scienza, allenatore del Monopoli, anche lui sondato dalla società di viale del Fante. Ma il Palermo resta in silenzio, va avanti e ha deciso di attendere ancora un po’ prima di puntare forte sull’allenatore che dovrà guidare i siciliani in serie C.

Fabio Caserta, che al momento il Palermo tiene in stand-by anche per rispetto del tecnico ancora impegnato con la sua squadra nella corsa alla salvezza, sembra essere il pallino di tutta la società rosanero. Un nome e una garanzia, un allenatore che conosce Palermo e soprattutto la categoria: insomma un mix perfetto per l’esordio dei rosanero in Lega Pro. Quindi attesa e pazienza, il Palermo non ha fretta.

