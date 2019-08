Il Palermo tratta il terzino Crivello, per l'attacco spunta Comi

Si va verso la definizione della rosa. Gli ultimi ritocchi e poi il Palermo dovrebbe essere pronto per la partenza del campionato dell’1 settembre a Marsala. Nella giornata di ieri, nel ritiro di Petralia Sottana, sono arrivati Felici e Bechini, ma Sagramola e Castagnini starebbero per piazzare un nuovo colpo: il terzino palermitano Roberto Crivello.

Il giocatore sta per rescindere il contratto con lo Spezia e potrebbe quindi ripartire dalla squadra della sua città. Crivello rappresenterebbe un tassello di esperienza fondamentale per la squadra di Pergolizzi, un uomo in più. Al sito Stadionews ha confermato che c’è una trattativa in corso e che tutto potrebbe sfociare nell’accordo nelle prossime ore: “Al momento non so altro – dice Crivello -, ho dato mandato al mio procuratore di occuparsene. Mi piacerebbe tornare nella mia città, senza dubbio. Sarebbe un sogno”.

Il terzino potrebbe comunque essere ufficializzato nelle prossime ore e raggiungere quindi i suoi nuovi compagni in tempo per l’amichevole di lunedì prossimo al Barbera contro le vecchie glorie.

Non solo Crivello, il Palermo accelera anche per rinforzare il reparto offensivo, il nome nuovo è quello di Gianmario Comi, attaccante classe 1992 in forza alla Pro Vercelli. Anche Comi è giocatore d’esperienza e che conosce le categorie minori. Si va inoltre verso la conferma dei giocatori in prova come Corsino, Dellafiore, Marong e Martin.

