Palermo, squadra da allestire in fretta: l'attaccante Ricciardo è a un passo

Un ventaglio di nomi ma ancora nessuna ufficialità anche se il primo acquisto per il Palermo di Mirri e Di Piazza è ad un passo. Si tratta del messinese Giovanni Ricciardo, attaccante classe 1986 reduce da una ottima stagione in Serie D con la maglia del Cesena, 20 gol nel campionato conclusosi con la promozione in Serie C dei bianconeri.

Ricciardo rappresenta una garanzia per la categoria e Sagramola vuole piazzare immediatamente il primo colpo per consegnare un bomber a Rosario Pergolizzi. Il neo allenatore del Palermo ha anche fatto una bozza di possibili acquisti in cui figurano ex suoi allievi anche nella formazione Primavera che si laureò campione d’Italia. Il nome nuovo è quello di Gianmarco Corsino, ex Primavera e giocatore che conosce molto bene la categoria.

Trattative aperte anche per Lucera, Montaperto, lo svincolato Rizzo Pinna e poi c’è un altro ex rosanero Tripoli che sarebbe ormai vicino alla firma. Mirri vorrebbe impreziosire l’organico rosanero anche con giocatori di esperienza e che possano rappresentare delle icone; contatti avviati per Santana e Caracciolo, ex rosanero pronti a sposare la causa Palermo. Quella che inizierà domani sarà una settimana quindi fondamentale.

Martedì è prevista la conferenza di presentazione di Pergolizzi e Castagnini, poi si procederà a ufficializzare altri ruoli, anche se l’obiettivo principale al momento della società è quella di pensare ad allestire la squadra e portare più elementi possibili nel ritiro di Petralia Sottana.

© Riproduzione riservata