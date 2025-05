Palermo-Frosinone, contestazione della curva nord

Contestazione pesantissima all'indirizzo di società e giocatori. I tifosi della curva nord del Palermo hanno lasciato gli spalti vuoti per i primi minuti della partita. Alla balaustra è appeso uno striscione: «Ancora 180 minuti di agonia, poi chi ha fallito deve andare via». Le ultime sconfitte dei rosanero hanno gettato nello sconforto un ambiente già provato dai tanti alti e bassi stagionali. I tifosi si attendevano un finale di campionato più combattuto in preparazione dei playoff. Una reazione che non è arrivata .