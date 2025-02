Dionisi adesso cerca risposte: «Serve una crescita di squadra»

La settimana appena trascorsa è stata una delle più difficili dal suo arrivo a Palermo, ma la voglia di riscatto è tanta e le risposte arrivate dalla squadra in allenamento sono di carattere: ora toccherà ai giocatori dare concretezza a queste motivazioni, ma Dionisi è convinto che i presupposti per fare bene contro il Mantova ci siano tutti nonostante lo shock del Picco sia stato difficile da digerire.

Inevitabile per il tecnico tornare a parlare della gara con lo Spezia, in cui i rosa hanno buttato al vento 2 punti dopo 92’ giocati con personalità e attenzione: «Abbiamo fatto una partita troppo difensiva, cosa che non avremmo voluto – sottolinea –, con il Pisa invece era successo l’esatto opposto: del pareggio ho parlato in settimana con i ragazzi e, anche se sul piano del gioco forse potevamo fare un po’ di più, abbiamo riconosciuto i meriti dell’avversario».

