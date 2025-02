Palermo, porta chiusa in casa con le neopromosse: già due i clean sheet

I 14 punti in meno rispetto a un anno fa dopo 25 giornate sono indicativi di un confronto impietoso tra il Palermo 2023/24 e quello della stagione corrente. Eppure c’è un aspetto in cui i rosa stanno andando meglio della precedente annata: quello dei confronti con le squadre provenienti dalla Serie C, soprattutto al Barbera. Domani (domenica 16 febbraio) Brunori e compagni ospitano il Mantova, che dopo una prima parte di campionato a ridosso dei play-off ha pericolosamente rallentato: una ghiotta opportunità per fare bene contro un’altra neopromossa.

Sono già cinque le gare giocate in questa stagione dai rosa con le matricole: l’unica sconfitta è quella contro la Carrarese, con due vittorie in altrettanti confronti con la Juve Stabia e due pareggi con Cesena e proprio Mantova. Il dato più interessante è quello relativo ai gol subiti: appena due in 450’, entrambi in trasferta al Menti e allo Stadio dei Marmi. Al Barbera né i romagnoli né i campani, pur andandoci vicini a più riprese, hanno trovato il guizzo per centrare il bersaglio: i «virgiliani» proveranno a rompere il tabù domani, mentre il Palermo spera di confermare la solidità difensiva vista quasi per intero contro lo Spezia prima del clamoroso blackout finale.