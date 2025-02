Palermo, Pohjanpalo ha fatto le visite mediche: in arrivo anche Audero in porta

L’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo ha sostenuto le visite mediche a Torino e si metterà a disposizione del Palermo e del tecnico rosanero Alessio Dionisi già da oggi (2 febbraio) o, al più tardi, martedì, quando la squadra tornerà ad allenarsi. Un colpo di mercato di spessore per un centravanti esperto e prolifico, capace di fare la differenza in Serie B.

La trattativa con il Venezia si è chiusa nella serata di venerdì per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Per Pohjanpalo un contratto di tre anni e mezzo con opzione, a cifre decisamente importanti per la categoria: oltre un milione di euro a stagione, bonus esclusi, con ulteriori incrementi in caso di promozione in Serie A.

I numeri del finlandese parlano da soli: 75 presenze e 41 gol in Serie B, considerando anche i playoff, oltre ai 6 centri realizzati in 20 presenze in Serie A in questa stagione. Nel frattempo il club rosanero si prepara ad accogliere anche Emil Audero. Il portiere della Sampdoria sosterrà domani (2 febbraio) le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Palermo.