Palermo, al Barbera passa il Pisa

Il Palermo cade in casa. Al Barbera passa il Pisa che si impone 2-1 con Rus su rigore e Lind (che sfrutta una papera di Desplanches) nel primo tempo. Non basta una rete di capitan Brunori al 59' ai rosanero per raddrizzare la sfida che ha aperto la ventiquattresima giornata del campionato di serie B. La squadra allenata da Dionisi rimane a quota 30 mentre i toscani scappano a 53 in piena zona promozione e, per una notte, in testa alla classifica.

Notte fonda per i rosanero al secondo stop consecutivo dopo quello della settimana scorsa in casa della Reggiana.

La partita

La prima frazione di gioco per il Palermo è uno strazio. I rosanero sono piuttosto abulici e disorganizzati e si fanno male

da soli.

Già al 12' regalando un rigore agli avversari, per un tocco di mano di Ranocchia. Un minuto dopo, dal dischetto, Rus segna lo 0-1 in favore dei toscani. La sua conclusione non lascia scampo a Desplanches. Al 26' ancora autolesionismo rosanero: il giovane estremo difensore rosanero, tornato titolare dopo due giornate in cui ha lasciato i pali a Sirigu, sulla pressione di Lind confeziona un pasticcio clamoroso, cicca il pallone e dà la possibilità a Lind di segnare a porta vuota.