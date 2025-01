Di Francesco: «Pohjanpalo è concentrato sulla partita con il Verona»

«Siamo consapevoli che il mercato sposta gli equilibri, dobbiamo essere bravi ad estraniarci e ho avuto risposte positive dai ragazzi. Al di là di essere un derby, la gara con il Verona è importante a livello di risultati: sono fiducioso, a prescindere da chi sarà in campo. La squadra ha risposto bene sulla compattezza. Pohjanpalo mi ha trasmesso il fatto di essere focalizzato sul Verona ed è l’unica cosa che mi interessa. So che rappresenta il Venezia, io ci sono passato da giocatore e so cosa può significare». Lo ha detto

Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando il posticipo del lunedì sera dei lagunari e commentando la situazione del capitano, che sembra a un passo dal trasferirsi a Palermo.

Sempre a proposito di calciomercato, sarà out Candela, la cui cessione sembra imminente. Quanto alla formazione, l’allenatore del Venezia regala qualche anticipazione: «Candé, anche se è appena arrivato, può essere titolare. Ieri si è allenato anche Schingtienne, dietro qualcuno lo recuperiamo. Zampano poi torna dalla squalifica. Per il resto, dovremmo essere gli stessi di Parma. Non ci sarà ancora Sverko, così come Duncan: il suo infortunio si è allungato più del dovuto, pensavamo tornasse questa settimana, non è così purtroppo».