Calciomercato, Magnani al Palermo: l'affare ai dettagli

Eppur, si muove. Il mercato del Palermo è entrato nel vivo e già nelle prossime ore potrebbe improvvisamente portare al primo annuncio ufficiale di questa sessione invernale di calciomercato. È ad un passo, infatti, l’ingaggio di Giangiacomo Magnani (nella foto a sinistra in azione con Leão), difensore classe ‘95 di proprietà dell’Hellas Verona.

Difensore centrale che supera i 190 centimetri, Magnani recentemente è stato protagonista di ottime stagioni in Serie A e in questa corrente ha comunque disputato ben 17 presenze nella squadra allenata da Zanetti.

Magnani, che all’attivo ha anche una rete in questo campionato di Serie A, è in scadenza di contratto con gli scaligeri e non ci sono intenzioni di rinnovo all’orizzonte, tanto che il Palermo, appunto, fiutato l’affare si è subito gettato nella trattativa per accaparrarsi le prestazioni del giocatore.

Il ds Osti, tra l’altro, conosce molto bene Magnani per averlo già avuto in rosa nel 2022 tra le fila della Sampdoria, sempre nella massima serie. Ore calde, Magnani al Palermo è un affare ai dettagli.