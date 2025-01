Palermo, una striscia vincente per rilanciarsi: seconda vittoria consecutiva al Barbera e tre punti d'oro

Il Palermo vince per la prima volta in stagione due partite consecutive ed entrambe al Barbera. Battuta 1-0 la Juve Stabia, agganciata anche in classifica, grazie al gol di Le Douaron che risolve una partita combattuta ed equilibrata. I rosanero cambiano marcia salendo così al quinto posto della classifica di serie B. Gli uomini allenati da Alessio Dionisi potrebbero dare una svolta decisiva a una stagione fin qui deludente: serve ancora continuità, ma lo spirito e i risultati non sembrano più quelli di qualche settimana fa. La Juve Stabia non è una corazzata, ma una squadra molto organizzata: vincere contro di loro è un bel segnale.

Dopo un buono inizio dei rosanero sono i campani a venir fuori e mettere in difficoltà la retroguardia di casa, pur con poche occasioni limpide da una parte e dall’altra. In particolare al 13' Ranocchia anticipa provvidenziamente Pierobon e poco dopo Lund riesce a deviare una conclusione di Fortini. Al 36' primo vero tiro in porta del Palermo con un destro dal limite di Ceccaroni che Thiam blocca in due tempi. Un minuto dopo la risposta dei campani con un sinistro di Candellone sul quale risponde ottimamente Sirigu che si salva con il piede. Al 45' Le Douaron spreca una favorevole occasione tirando debolmente dopo una bella combinazione Lund-Ceccaroni.