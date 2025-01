Palermo calcio, è ora di volare: assalto alla Juve Stabia

Battendo gli emiliani i rosa hanno ritrovato non solo se stessi, ma anche il loro pubblico: la vittoria è stata infatti salutata dal popolo del Barbera con la tiepida soddisfazione di chi sa che gli errori precedenti non si possono cancellare, ma anche che se questa squadra inizia a macinare gioco può raggiungere traguardi importanti.

L’arrivo di Osti alla direzione sportiva ha dato una scossa emotiva, già riscontrata nella gara con i «canarini»: adesso andrà dimostrato che una prestazione del genere non è stata l’ennesimo caso isolato di una stagione continuamente sull’altalena, ma un punto di ripartenza per dimostrare che tra 2024 e 2025 c’è un abisso.

La rincorsa è ricominciata, ma dopo lo scatto poderoso della scorsa settimana è fondamentale non fermarsi: nonostante sia davanti in classifica, la Juve Stabia non può e non deve fare paura al Palermo, che la affronta sulla scia delle buone sensazioni ritrovate con il Modena e con la consapevolezza che attraverso il giusto atteggiamento si può costruire un piazzamento decisamente migliore di quello attuale.

Nel secondo impegno in sette giorni in viale del Fante il Palermo è chiamato ad alzare il livello di attenzione: le «vespe» infatti hanno perso appena due partite in trasferta e nell’ultima hanno bloccato sul pareggio lo Spezia, dimostrando una volta di più di poter recitare un ruolo di primo piano nella rincorsa ai piani alti del campionato.

Non è un palcoscenico cui sono abituate, visto che il miglior piazzamento nella storia del club è il nono posto del 2011/12: eppure finora di vertigini sembrano non averne accusate, cosa che spingerà i rosa ad affrontare il match con la massima concentrazione.

Il successo con il Modena ha aiutato a scacciare i cattivi pensieri: adesso servirà la controprova con un avversario altrettanto insidioso.

Dionisi recupera due pedine fondamentali come Di Francesco e Blin: il primo si era fermato nel primo tempo della sfida con il Bari, il secondo nella gara d’andata proprio con la Juve Stabia a settembre; entrambi partiranno dalla panchina, ma soprattutto il numero 17 dovrà trovare la miglior collocazione tattica possibile nel 3-5-2. Niente da fare per Insigne, che rimane fuori dai convocati insieme ai lungodegenti Gomis, Di Bartolo e Di Mariano.

L’orientamento del tecnico è confermare lo stesso undici sceso in campo contro il Modena: il ballottaggio in porta lo vince dunque Sirigu, quello per l’esterno destro Pierozzi; Diakité si candida per dare man forte in corso d’opera, mentre Desplanches proverà a riconquistarsi una maglia da titolare nella successiva trasferta con la Reggiana.

Confermatissime le linee di difesa e attacco: Baniya-Nikolaou-Ceccaroni proveranno a mantenere la porta inviolata per la sesta volta in undici gare casalinghe, Brunori-Le Douaron sono reduci da un gol a testa contro il Modena e proveranno a continuare su questa scia; a centrocampo toccherà a Segre, Gomes e Ranocchia, con l’ex Fiorentina alla loro destra e Lund sul fronte mancino.

Una nuova affermazione contro la Juve Stabia renderebbe ancora più legittime le ambizioni del Palermo e dimostrerebbe che, malgrado il mercato non sia ancora entrato nel vivo, il clic mentale che aveva chiesto la piazza dopo le difficoltà dei primi mesi di campionato si sta materializzando: il sogno di un’annata di vertice è destinato a rimanere tale, a meno di crolli clamorosi da parte di Pisa e Sassuolo, ma per salvare il salvabile sarà fondamentale raccogliere il massimo da ogni incrocio.