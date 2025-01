Palermo, prima degli acquisti servono le uscite: Appuah, Peda e Buttaro sono ai saluti

L’ha detto anche Dionisi in conferenza stampa prepartita riprendendo un po’ le parole del ds Osti in quella di presentazione martedì scorso. Sul mercato ancora non c’è nulla di certo e nulla da dire se non che il Palermo è alla finestra e alla ricerca di qualche buona occasione senza svenarsi e senza rincorrere qualcuno a tutti i costi. Le caselle da andare a riempire ci sarebbero, a dire il vero, e anche se ufficialmente sono occupate vedono degli elementi che sono fuori dai radar della formazione di Dionisi. In difesa, per esempio, i rosanero dovranno per forza di cose intervenire. Innanzitutto perché il cambio di modulo prevede l’utilizzo di tre difensori centrali piuttosto che due.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi