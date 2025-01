Palermo Modena, il tecnico dei canarini: «Sono forti ma sotto pressione»

«Palermo è un campo difficile, uno stadio prestigioso e anche da giocatore andare a giocare lì era una bella esperienza. In questo momento sono sotto pressione e bisogna vedere come reagiranno. Delle volte le contestazioni portano a una reazione positiva e d’orgoglio, ma all’inizio potrebbero esserci problemi alle prime difficoltà. Sono situazioni che possono presentarsi entrambe e sicuramente per loro non sarà facile». Sono queste alcune delle parole di Mandelli, allenatore del Modena, prima della sfida odierna conto il Palermo.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi