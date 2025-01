Il capitano Brunori trascina il Palermo: «Bellissimo tornare al gol al Barbera»

Il capitano del Palermo, Matteo Brunori, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni dopo la vittoria contro il Modena, un successo fondamentale per inaugurare al meglio il 2025 e rilanciare le ambizioni della squadra rosanero.

Al termine del match, Brunori ha dichiarato: «Sì, è quello che cercavamo e volevamo per tutto l’ambiente, per noi. Siamo contenti di questa vittoria subito davanti alla nostra gente e al nostro stadio». La soddisfazione per il ritorno al gol al Renzo Barbera è stata evidente nelle parole del capitano: «Bellissimo, è quello che volevo, che cercavo, che speravo. Quindi sono veramente contento».

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’abbraccio collettivo della squadra a fine partita, un gesto che ha simboleggiato l’unità del gruppo. «Tutto, perché noi nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti. Ci sono stati momenti difficili in questi mesi, i miei compagni sono stati unici, perché nelle difficoltà il gruppo non si è mai sfaldato. Sono veramente orgoglioso di tutti e questo successo ci rende felici perché era una vittoria che veramente ci serviva. Quell’unione alla fine viene spontanea, perché stiamo veramente bene insieme», ha spiegato Brunori.