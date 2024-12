Palermo, a dicembre in gol solo su palla inattiva

Ancora una palla inattiva decisiva: il dicembre del Palermo si chiude con il quinto gol consecutivo sugli sviluppi di un calcio piazzato, tutti battuti da Ranocchia; anche stavolta, come con lo Spezia, arrivano i tre punti. La striscia positiva era partita proprio con gli «aquilotti»: nel primo tempo a sbloccarla è Baniya, che su calcio d’angolo trova il guizzo vincente su sponda di Ceccaroni; nella ripresa altra torre del numero 32, sempre su situazione da corner, ma stavolta l’ultimo tocco è di Wisniewski nella porta sbagliata. Copione simile contro il Catanzaro, quando a insaccare è ancora un difensore: stavolta la sponda sul calcio d’angolo è di Le Douaron, il timbro di Nikolaou. A Sassuolo l’ex Brest trova la prima marcatura in rosanero, battendo Moldovan di testa: in questo caso l’assist arriva direttamente dal corner di Ranocchia. Ieri il bis di Le Douaron, bravo a risolvere un batti e ribatti con il destro vincente (non il suo piede migliore) alle spalle di Radunovic: presto per dire se permetterà di scacciare la crisi, ma intanto sono tre punti fondamentali e la conferma che i rosa (almeno) su questo schema sono tra le migliori realtà della Serie B.