Dionisi chiama a raccolta il Palermo: «A Natale pranzeremo tutti insieme senza le famiglie, dobbiamo rialzarci»

Fine anno di fuoco per il Palermo fuori dalla zona play-off e ormai apertamente contestato dal pubblico, con critiche che colpiscono inevitabilmente il bersaglio più esposto, il tecnico Alessio Dionisi. L’allenatore, in evidenti difficoltà, cerca di mantenere equilibrio e calma. «Il nostro vestito doveva essere bellissimo - fa notare, in vista del match casalingo con il Bari di giovedì - ma pian piano si sta scucendo: noi dobbiamo rimetterlo a posto. La partita col Bari non sarà semplice, ma noi veniamo da una prestazione positiva e dobbiamo ripeterci. Bisogna fare meno errori nella nostra metà campo ed essere più efficaci in zona gol. Il Bari è una squadra esperta, ha entusiasmo come ambiente».

In casa con il Bari, poi sul campo del Cittadella domenica, dopo la prestazione contro il Sassuolo che si è tradotta nella terza sconfitta di fila. Serve una reazione magari attuando anche un pò di turn-over. «La classifica non è bella. I punti sono pochi, ma possiamo smentire quello fatto nelle gare precedenti. Qualche cambiamento negli interpreti ci potrebbe essere. Futuro? Per me è domani e dopodomani, in sei giorni giochiamo due partite, ora dobbiamo pensare solo al presente, senza paura. Possiamo recuperare terreno, è tutto molto equilibrato».