Sassuolo-Palermo, Grosso a fine gara: «Partita difficile, il Palermo ha qualità importanti»

Sassuolo capolista. Al termine del match contro il Palermo, il mister della squadra di casa, Fabio Grosso ha definito i rosanero «avversari con qualità importanti».

«Oggi era una partita molto difficile – commenta l'ex rosanero Grosso -. Siamo stati bravi nei primi 20 minuti a creare, purtroppo non abbiamo concretizzato e poi abbiamo subito il pareggio. Sono felice per Pierini, ha fatto un gran gol. Sa che per me è un giocatore titolare, poi ovviamente tutti non possiamo giocare. Le partite vanno piegate dall’inizio e poi fare lo step finale con quelli che subentrano. Dobbiamo andare avanti così sapendo che ci sono squadre con grandi qualità come il Palermo».