Palermo, fischi e risultati choc: il Barbera adesso va riconquistato

I più freddi assistevano con il volto pietrificato e bagnato dalla pioggia all’ennesima disfatta stagionale, i più caldi intonavano cori dispregiativi nei confronti di squadra e dirigenza, in particolare allenatore e direttore sportivo. Contro il Catanzaro è andato in scena uno dei pomeriggi più surreali della storia del Palermo, qualcosa mai visto dall’avvento del City Football Group: difficile a posteriori stabilire se con i tre punti le acque si sarebbero calmate dopo la sconfitta horror con la Carrarese, ma nel momento in cui domenica è arrivato un ulteriore ko la strada della crisi, sia di risultati che di rapporti, è tracciata e ad oggi non ha uscite immediate.

Che l’aria fosse pesante si era percepito già nel prepartita: silenzio di tomba durante il riscaldamento, qualche filo di voce alla lettura delle formazioni per poi tornare a fare scena muta nei primi minuti di gioco; un atteggiamento che ha condizionato la partenza dei giocatori, con lo 0-1 di Biasci al 3’. Qui arriva una scossa, ma non quella sperata: il pubblico applaude ironicamente, come se a segnare fosse stato il Palermo e non il Catanzaro. Poi un tripudio di fischi, immediatamente seguito dagli attacchi frontali a quelli che il tifo più caldo ha individuato come bersagli: De Sanctis, ritenuto colpevole di aver costruito una squadra non all’altezza del vertice cadetto, e Dionisi, che quella stessa squadra l’ha messa in campo con scelte non sempre comprese dalla piazza. Il clima di contestazione scuote i rosa, capaci di trovare l’1-1 con Nikolaou: anche qui però niente boato e niente compattezza con i giocatori, continuano ad alternarsi indifferenza e cori contro i bersagli scelti. Fischi fragorosi a Henry e Le Douaron al momento della sostituzione, applausi al neoentrato Brunori: anche qui linea tracciata, il popolo empatizza con il capitano che nel 2024/25 era finito ai margini. L’1-2 del Catanzaro alimenta il nervosismo sugli spalti e si traduce nello psicodramma di fine partita: i fischi non arrivano subito, ma quando i giocatori iniziano a camminare verso la curva Nord, che li manda indietro con altri cori e il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco. Lo scontro è totale, rimarginare la ferita sarà possibile solo trovando una direzione alla stagione.

Quel che per ora resta è un 2024 con numeri inqualificabili nelle partite casalinghe, con ancora quella del 26 dicembre contro il Bari da disputare: il Palermo ne ha vinte appena sei su 19, con sei pareggi e sette sconfitte (31,5% di successi).