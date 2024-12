L’allenatore del Catanzaro è un ex: «Sappiamo come comportarci, al Barbera senza paura»

Ha già sbancato il Barbera nel 2023/24 alla guida del Cosenza, ora sogna il bis per prolungare la recente striscia positiva del Catanzaro in Sicilia: Caserta si prepara alla sfida con il Palermo con le motivazioni di chi sa di poter tirare fuori ulteriore potenziale dalla sua squadra, che battendo il Brescia si è tirata fuori da una spirale pressoché interminabile di pareggi (11 in campionato).

Il tecnico, che ha militato in rosanero nel 2007/08 segnando la sua unica rete nel derby con il Catania, potrebbe operare il sorpasso in classifica in caso di vittoria (i giallorossi si trovano attualmente a -1 dai rivali), ma riconosce di avere davanti un impegno davvero complicato al netto della settimana complicata vissuta da Segre e compagni: «Giocare al Barbera non è facile per nessun avversario. Il Palermo gode di un pubblico come quello catanzarese, che spinge per novanta minuti, ma questo genere di sfide ci esalta. Loro hanno una rosa di grande qualità, costruita per stare in alto e giocarsi la promozione diretta: ci siamo preparati per affrontarli su ogni evenienza tattica, conosciamo la nostra forza e potenzialità e sappiamo di poter fare bene in qualsiasi stadio».