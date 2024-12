Il 3-5-2 è più di un’opzione, il modulo potrebbe variare: Brunori (forse) dal primo minuto

Questo perché Dionisi durante la settimana ha più volte provato il 3-5-2, o in fase di possesso o anche di non possesso. Tra l’altro, con la presenza di Ceccaroni nel ruolo di terzino sinistro, spesso e volentieri anche a partita in corso i rosanero si trovavano in fase d’impostazione con la retroguardia a tre uomini. Quindi, non sono tanti gli stravolgimenti tattici da impartire ai propri giocatori in fase di possesso. Da approfondire c’è sicuramente la fase passiva, che vedrà con ogni probabilità uno tra Lund e Di Mariano (è lui l’indiziato a giocare a tutta fascia a destra) scalare nella linea difensiva per far sì che il Palermo possa comunque assorbire gli attacchi avversari mettendosi a 4.

A dire il vero, in organico Dionisi avrebbe un terzino di ruolo che potrebbe sopperire all’assenza di Diakité e Pierozzi, ovvero Buttaro ma la lontananza dai campi di gioco del numero 25 non offre garanzie sufficienti all’allenatore del Palermo, che con ogni probabilità opterà per il cambio di modulo.

Se così fosse, sarebbe una mini rivoluzione. L’infortunio di Diakité (elongazione alla coscia sinistra, ritornerà a gennaio) ha aperto una crepa sulla corsia destra, visto e considerato che anche Pierozzi, alter ego del maliano, è fermo ai box per infortunio. L’assenza dei due esterni bassi destri ha portato il tecnico rosanero a profonde riflessioni ed ecco, che contro il Catanzaro, Dionisi potrebbe decidere di cambiare modulo e mettersi con la difesa a 3 e il centrocampo a 5, in maniera speculare rispetto al Catanzaro, che del 3-5-2 ultimamente ne fa un credo.

Baniya, Nikolaou e Ceccaroni sono i tre che sicuramente quest’oggi giocheranno in difesa. A fare il quinto di destra in pole position c’è appunto Di Mariano, che in questo ruolo ha già giocato, e anche bene, in passato. A sinistra, come detto, l’americano Lund, che potrebbe tornare titolare dopo oltre due mesi all’ultima volta. In mezzo al campo, Ranocchia confermatissimo in cabina di regia, con Segre e Verre o Gomes ai lati: il ballottaggio è tra il romano e il francese, con il primo leggermente in vantaggio rispetto al secondo.

Davanti, sarà bagarre. Capitan Brunori è un serio candidato alla maglia da titolare, anche se Henry lo insidia e non poco. L’altro interprete del reparto dovrebbe essere Di Francesco, in vantaggio rispetto a Le Douaron, che dovrebbe partire dalla panchina così come Insigne, un po’ appannato nelle ultime uscite.

Dionisi ha ancora qualche dubbio e solo poche ore prima dell’inizio del match scioglierà tutte le riserve: indovinare la formazione giusta non sarà facile. Ma sarà una delle scelte più importanti di questi mesi per l’allenatore del Palermo.