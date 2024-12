Palermo, Dionisi pensa ad un tridente tutto nuovo: ipotesi Brunori dall'inizio contro il Catanzaro

Rivoluzione attacco: questa l’ultima idea che starebbe stuzzicando Dionisi. Il tecnico del Palermo. nelle ultime settimane non ha avuto grandi risposte dal reparto offensivo, che ha più di qualche difficoltà a trovare la via del gol. Per queste ragioni nella mente dell’allenatore rosanero sta maturando la voglia di modificare, non solo atteggiamento e modo di stare in campo della sua squadra, ma anche gli uomini. Contro la Carrarese dal primo minuto sono partiti Di Mariano, Henry e Insigne, contro il Catanzaro domenica potrebbero cambiare tutti e tre. Al centro dell’attacco prende sempre più corpo l’ipotesi Brunori.

Un servizio completo di Massimiliano Radicini sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi