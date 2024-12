Dionisi adesso si aspetta più gol, Ranocchia prova a sbloccarsi

Contro lo Spezia, per esempio, sono serviti due calci piazzati e un gol di un difensore, Baniya, per sbloccare il risultato. Pochi minuti prima della rete dell’italo-turco, ad andare ad un passo dal gol era stato Ceccaroni che di destro aveva trovato l’angolino di uno straordinario Gori, autore di un vero miracolo con una deviazione in angolo. Il n. 32 quest’anno è uno di quei giocatori che ancora non è riuscito a trovare la via della rete nonostante in passato abbia più volte esultato. Proprio la passata stagione, per esempio, l’ex Venezia era riuscito a timbrare il cartellino già all’ottava giornata contro il Süditrol, dando il via a una rimonta poi completata con la rete del 2-1 rosanero ad opera di Aurelio.

Non si può definire un difensore-goleador il greco Nikolaou, che in carriera è riuscito a segnare solamente 4 reti: l’ultima risale a ben 2 stagioni fa, in Serie A, quando giocava con la maglia dello Spezia. Spostando il raggio d’azione più avanti e quindi a centrocampo, il Palermo non può che sperare in una rapida risoluzione dell’incantesimo da parte di Ranocchia che non segna da febbraio scorso.

Il centrocampista, infatti, non è ancora riuscito a sbloccarsi nonostante le 14 partite giocate e i tanti tiri provati, anche se domenica scorsa ha messo lo zampino nell’autogol di Wisniewski. Negli occhi di tutti i tifosi, c’è ancora il suo approdo in rosanero: 4 gol nelle prime 5 partite, a dimostrazione che sottoporta il numero 10 riesce ad essere efficace e letale. Per il resto, dei titolari almeno un gol in queste 15 partite di campionato sono riusciti a farlo, eccezion fatta per Le Douaron che spesso ha iniziato dal via. In ballottaggio con il connazionale Henry, il mancino francese non è ancora riuscito a esultare con la nuova maglia, nonostante le diverse chance o a partita in corso o dal primo minuto.

Per il resto al Palermo mancano anche e soprattutto le reti di giocatori che in questi anni si sono resi protagonisti di stagioni esaltanti da un punto di vista realizzativo. Segre, per esempio. La scorsa stagione, alla 16ª giornata, il n. 8 aveva messo a segno la seconda rete personale di una stagione che lo aveva visto protagonista con ben 7 realizzazioni complessive.

Ci si aspetta qualche gol in più da parte di Verre, ancora fermo a un gol, e soprattutto da Di Francesco: sbloccatosi contro la Sampdoria due settimane fa, il numero 17 deve trovare continuità non solo sulle prestazioni ma anche in fase realizzativa. E poi, ci sono quelli che non sono riusciti a imporsi nell’undici titolare ma che, anche a gara in corso, potrebbero incidere di più. Vasic, Appuah e Nedelcearu sono ancora a quota zero, mentre Di Mariano e Brunori sono fermi a uno: a Carrara inizia la caccia al gol. Di tutti...