Il Palermo ha la porta blindata: la difesa cresce

Per disinnescare una delle squadre più in forma del campionato, nonché l’unica imbattuta, serviva una prestazione difensivamente perfetta e il Palermo l’ha trovata: la linea a quattro composta da Diakité, Baniya, Nikolaou e Ceccaroni non ha sbagliato nulla per novanta minuti ed è stata incisiva anche in fase offensiva, con l’ex Trabzonspor che ha trovato l’1-0 sfruttando la sponda del numero 32. Eppure, al netto del clamoroso errore del greco in occasione del gol della Sampdoria domenica scorsa, i miglioramenti della retroguardia rosanero sono sempre più evidenti e lasciano sensazioni più che positive per il prosieguo della stagione.

A testimoniare come il Palermo in tempi recenti abbia alzato il livello di attenzione è soprattutto il dato relativo ai tiri in porta subiti, appena 12 nelle ultime sei uscite. Il rammarico maggiore è per i gol incassati: contro Frosinone, Sampdoria e Spezia i rosa ne hanno subiti due nonostante abbiano concesso appena quattro tentativi verso la porta di Desplanches. I ciociari hanno segnato con Bracaglia nell’unico tiro in porta, i blucerchiati hanno scartato il regalo di Nikolaou in disimpegno realizzando con Tutino il momentaneo 0-1; per gli «aquilotti» l’unico tentativo nello specchio è quello di Soleri a metà ripresa dopo un liscio di Vasic, prontamente neutralizzato dal numero 1.